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Украина намерена вернуть прах Нестора Махно

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Фото: РИА Новости
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Власти украинского города Гуляйполе (Запорожская область) заявили о желании вернуть из Франции на Украину прах революционера-анархиста Нестора Махно. Об этом рассказал глава районной администрации Александр Ищенко в интервью «Гуляйполе.city».

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«Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. (...) С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка», — рассказал Ищенко, уточнив, что местные власти в настоящий момент ожидают ответа французской стороны.

По его словам, Махно — это историческая личность мирового уровня, поэтому он является «брендом» для украинского города.

Нестор Махно родился в Гуляйполе в 1888 году. Стал известен в ходе гражданской войны 1917—1922 годов в России. Он возглавлял крестьянскую повстанческую армию. После победы коммунистов отказался вступить в состав Красной армии и уехал в Европу. Умер в Париже в возрасте 45 лет. Прах революционера хранится в урне в Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез во французской столице. В 2008 году в городе Гуляйполе установили памятник в честь 120-летия Махно.

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