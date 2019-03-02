SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

Новейший частный корабль многоразового использования Crew Dragon (Dragon-2) компании Space X отправился к МКС. Трансляция запуска велась в Twitter NASA.

Ракета-носитель Falcon-9, с помощью которой корабль был выведен на орбиту, стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Калифорния (США) в 10:49 мск 2 марта. Стыковка с международной космической станцией, как ожидается, произойдет на следующий день.

Корабль доставит на МКС 182 кг грузов. В их числе продовольствие, научное оборудование и материалы. На борту также находится манекен, названный Рипли, в честь героини серии фильмов «Чужой», отмечает «Газета.ру».

Полет проходит в испытательном режиме, без экипажа. Однако, в случае успеха, Space X начнет запуск астронавтов на орбиту уже этим летом.

Crew Dragon, или Dragon-2 — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю.