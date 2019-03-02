Ким Чен Ын выехал из Ханоя к бронепоезду на границу с Китаем

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).

Северокорейский лидер из Ханоя направился на автомобиле на расположенную в 170 км железнодорожную станцию Донгданг. Там стоит бронепоезд, доставивший его во Вьетнам из Пхеньяна через территорию Китая, передает ТАСС.

Перед отъездом Ким Чен Ын посетил мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Глава КНДР повторил маршрут 1964 года своего деда Ким Ир Сена, преодолев путь протяженностью более 4,1 тыс. км по железной дороге.

Лидер Северной Кореи находился в Ханое с 26 февраля, где прошел саммит США — КНДР. В первый день он провели встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом один на один. Затем они продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры. Стороны также отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время.

В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем. До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.