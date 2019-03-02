Появились кадры последствий пожара в дагестанском селе

В Сети появилось новое видео с места крупного пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видны последствия трагедии — несколько десятков обгоревших домов и хозяйственных построек. На месте продолжают работать спасатели.

Пожар вспыхнул в высокогорном и труднодоступном селе Тисси-Ахитли в пятницу поздно вечером. Из-за сильного ветра огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м. После возгорания около 300 местных жителей были эвакуированы. В 01:35 мск пожар был полностью ликвидирован.

По предварительной информации, огонь охватил около 30 домов и хозяйственных построек, большинство из которых полностью сгорели. Спасатели открыли пункт временного размещения для жителей села, чьи дома пострадали от огня.