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Роспотребнадзор изъял 400 т мяса за 2018 год

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Около 400 т некачественного мяса выявили сотрудники Роспотребнадзора за прошедший год, говорится на сайте ведомства. 

За 2018 год эксперты взяли около 150 тыс. проб мяса и продуктов переработки. По словам сотрудников ведомства, на каждом третьем проверенном объекте мясная продукция реализовывалась без документов о происхождении качестве и безопасности продукта.

«Объем изъятых из обращения мяса и мясной продукции в 2018 году составил около 400 тонн, тогда как в 2017 году было изъято из оборота около 300 тонн мяса и мясной продукции», — отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что 90% забракованной продукции приходится на продовольственное сырье. 

По факту проверок общий объем штрафов нарушителей превысил 146 млн руб.

19 февраля Роспотребнадзор сообщил, что действующими требованиям к качеству и маркировками молочной продукции интересуется большинство россиян. 

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