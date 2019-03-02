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Более 100 человек эвакуировано из загоревшейся многоэтажки в Барнауле

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Фото: 22.mchs.gov.ru
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Около 110 человек, 16 из которых несовершеннолетние, были эвакуированы из многоквартирного здания в Барнауле, где произошел пожар в ночь на 2 марта. Об этом сообщил краевой главк МЧС.

Возгорание произошло в районе 4:30 утра по местному времени. Прибывшие на место спасатели увидели сильный дым, который идет с балкона на седьмом этаже. Кроме того, задымление наблюдалось в подъезде, пишет altapress.ru.

Жителей эвакуировали по лестничным маршам и с помощью автолестницы из окон квартир. Администрация Железнодорожного района предоставила для всех жильцов два автобуса.

Отмечается, что в доме оказалось два очага возгорания, сложность в их тушении заключалась в планировке здании и загромождении коридоров. По предварительным данным, причиной стал поджог. Пожар удалось ликвидировать через 40 минут.

1 марта в дагестанском селе Тисси-Ахитли произошел пожар. Полностью были уничтожены 25 домов. Район находится в высокогорном и труднодоступном районе. В нем проживают около 300 человек.

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