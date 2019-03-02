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Пенс обвинил демократов в детоубийстве

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Вице-президент США Майк Пенс раскритиковал представителей Демократической партии за позицию по поводу абортов, назвав их детоубийцами.

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Как пишет «Газета.ру», Пенс указал на недопустимость абортов на поздних сроках беременности, подчеркнув, что у каждого есть право на жизнь.

Сенат 25 февраля рассмотрел законопроект, обязывающий врачей принимать все возможные меры для спасения жизнеспособного плода при абортах на поздней стадии. За нарушение требования предлагалось тюремное заключение.

Как утверждают авторы инициативы, нынешние правила позволяют де-факто убивать детей, которые появляются на свет во время операции по прерыванию беременности. При этом противники законопроекта настаивают, что в стране и так действуют законы, запрещающие убивать детей после рождения.

По итогам голосования документ получил одобрение лишь 47 сенаторов при необходимых 60 голосах. В большей степени проект не поддержали демократы.

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