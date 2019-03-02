Facebook подала иск за продажу лайков к компаниям в Китае

Американская компания Facebook подала в суд на четыре компании, которые базируются в Китае, и трех физических лиц за продвижение фальшивых учетных записей, а также продажи лайков и подписчиков. Об этом сообщается в заявлении руководства соцсети.

Иск был подан в федеральный суд США. Отмечается, что продвижение происходило в Facebook, Instagram, а также на площадках Google, Twitter, Apple, Amazon и LinkedIn.

17 декабря 2018 года Роскомнадзор направил в Facebook запрос о предоставлении сведений. На выполнение требований российского законодательства компании выделили 30 дней. В противном случае Роскомнадзор грозился возбудить административное дело и выписать штраф в 5 тыс. рублей.

Facebook в установленный срок предоставила формальный ответ, в котором, по словам представителей Роскомнадзора, не было конкретной информации. В итоге 28 февраля был составлен протокол об административном правонарушении в отношении компании.