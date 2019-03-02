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В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.

1 марта Столье заявила, что вход в дорогие рестораны должен быть ограничен.

«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место», — написала женщина в Twitter, аргументировав свою позицию тем, что люди должны отдыхать за свои деньги, «а не лицезреть быдло». Позднее хозяйка страницы удалила свой пост.

Тем не менее пользователи соцсети не оставили без внимания размышления экс-супруги депутата.

Как пишет «РИА Новости», одна из пользователей Twitter Татьяна Нильсон отметила, что Столье рискует умереть «от соприкосновения с официантами и прохожими».

«Лучшее для нее — отдельная палата в психиатричке», — добавила женщина.

Пользователь @Evgb25 посоветовал Столье «предупредить весь обслуживающий персонал, что они нищеброды» и самостоятельно готовить себе еду в дорогих заведениях. А @fedosink заключил, что актриса «и есть самое настоящее быдло».

В феврале социальные сети возмутило высказывание музыканта Андрея Макаревича, заявившего о том, что «80% населения Земли — идиоты». При этом себя лидер «Машины времени» причислил к оставшимся 20%.

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