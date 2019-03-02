Трамп признал ответственность КНДР за смерть американца
Президент США Дональд Трамп признал, что ответственность за смерть 22-летнего американского Отто Уормбиера лежит на КНДР. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, Северная Корея ответственна за плохое обращение с молодым человеком, однако он умер не напрасно, так как стал грандиозным символом сильной страсти и силы, пишет «РИА Новости».
При этом американский лидер не назвал ответственным за смерть Уормбиера северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее Трамп заявил, что глава КНДР не знал о плохом обращении с американским заключенным и его последующей смерти.
Уормбиер был приговорен властями Северной Кореи к 15 годам лишения свободы за подрывную деятельность против республики.
В июне 2017 года, проведя в тюрьме больше года, он был освобожден «из гуманитарных соображений» и доставлен на родину в бессознательном состоянии. Почти сразу после возвращения на родину он скончался.
Власти КНДР утверждают, что американский студент впал в кому, заболев ботулизмом (токсикоинфекционное заболевание, поражающее нервную систему). Однако врачи в США не обнаружили в организме больного следов ботулотоксина (возбудителя ботулизма).