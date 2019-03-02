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Отец Нурмагомедова рассказал о помощи жителей в тушении пожара в Дагестане

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Местные жители помогали тушить крупный пожар, который произошел в дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского района. Об этом РЕН ТВ рассказал отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, со всех других сел для помощи в тушении пожара съезжались люди, как только узнали о произошедшем. Также он рассказал, что сам Хабиб не из этого села, хотя тоже из Цумадинского района.

Ранее 1 марта глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов сообщил, что пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли локализован, остались небольшие очаги возгорания.

Село Тисси-Ахитли находится в высокогорном и труднодоступном районе. В нем проживают около 300 человек, во время пожара жители были эвакуированы.

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