Отец Нурмагомедова рассказал о помощи жителей в тушении пожара в Дагестане

Местные жители помогали тушить крупный пожар, который произошел в дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского района. Об этом РЕН ТВ рассказал отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, со всех других сел для помощи в тушении пожара съезжались люди, как только узнали о произошедшем. Также он рассказал, что сам Хабиб не из этого села, хотя тоже из Цумадинского района.

Ранее 1 марта глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов сообщил, что пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли локализован, остались небольшие очаги возгорания.

Село Тисси-Ахитли находится в высокогорном и труднодоступном районе. В нем проживают около 300 человек, во время пожара жители были эвакуированы.