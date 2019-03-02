Заболевших корью в Тульской области с начала года не зафиксировано

По информации управления Роспотребнадзора по Тульской области, ситуация по заболеваемости корью в области оценивается как благополучная. В 2019 году случаев не зарегистрировано. В 2018 году было 16 случаев кори — все среди непривитых лиц.

Однако риск завоза и распространения кори среди населения области остается высоким, так как ситуация с заболеваемостью корью в России и мире сейчас напряженная, передает ИА «Тульские новости». Основным и самым эффективным методом предупреждения заболевания является иммунизация.

Напомним, напряженная эпидемиологическая ситуация по кори складывается в Новосибирске. По данным на 21 февраля вирус подхватили 39 человек, среди них есть дети. Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, почти все члены которого отказываются от прививок.