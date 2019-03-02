Астраханку осудили за незаконную продажу дисков с фильмами

Суд в Астрахани приговорил к одному году условно местную жительницу, признанную виновной в нарушении авторских прав в особо крупном размере.

Женщина незаконно использовала и продавала диски с фильмом, авторские права на который принадлежат крупной российской кинокомпании. Правообладателям был причинен ущерб в размере 1,2 млн рублей, передает «Астрахань 24».

Ранее фотограф в Ульяновске подал в суд на местную молодежную организацию, опубликовавшую его снимки без разрешения, иск о нарушении авторских прав. Дело дошло до Верховного суда (ВС), который не согласился с выводами нижестоящих инстанций.