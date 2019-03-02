Выставка в честь 50-летия музея Тропинина открылась в Москве

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени отмечает 50-летие выставкой «Искусство сохранять 5:0» под кураторством художника Алексея Трегубова.

В основу проекта выставки легла идея хранения и экспонирования музейных ценностей. В общей сложности коллекция музея Тропинина насчитывает около 3 тыс. работ русских и западноевропейских мастеров ХVIII – начала XX вв.

На выставке «Искусство сохранять 5:0» представлены самые значительные работы из фондов музея, в том числе знаменитый портрет князя Сергея Голицына кисти Василия Тропинина, портрет Матвея Бегичева работы Ивана Вишнякова, камерные полотна Федора Рокотова, салонные образы в работах академика Сергея Зарянко и немецкого живописца Карла Лаша, а также пейзажи Сильвестра Щедрина, Алексея Боголюбова и Ивана Айвазовского.

Выставка открыта до 25 августа 2019 года.