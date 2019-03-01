Медицинский пункт открылся в селе Конь-Колодезь Липецкой области

Открывшийся 1 марта в селе Конь-Колодезь пункт оказания первичной медико-санитарной помощи стал седьмым из подобных медучреждений Липецкой области. На его строительство потратили более 28 млн рублей.

Более 2 тыс. жителей Конь-Колодезя и деревни Синдякино смогут получать услуги амбулаторно и в условиях дневного стационара. Помимо врача общей практики прием будут вести медсестра, фельдшер и акушерка. Об этом пишет Lipetskmedia.ru.

В отделении оборудованы кабинет стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, перевязочный и кабинет физиотерапии, а также аптечный пункт. Здесь можно пройти вакцинацию, медосмотр и экспертизу временной нетрудоспособности.