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Пожилая американка села на льдину и уплыла в Исландии

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Пожилая жительница американского штата Техас уплыла в море на льдине во время поездки в Исландию. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Женщина гуляла с сыном по пляжу у лагуны Йекюльсаурлоун, когда заметила необычный кусок льда. Он напоминал трон, и пенсионерка решила сесть на него, чтобы сделать фотографию. Однако набежавшая волну понесла льдину в море.

Прохожий, оказавшийся капитаном корабля, пришел на помощь путешественникам. Он помог выловить 77-летнюю американку из воды и доставил ее на сушу.

23 февраля в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что областные спасатели помогли бездомной собаке выйти на сушу после долгого сплава по реке на льдине. 

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