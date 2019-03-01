Прямой эфир

Карантин из-за бешенства ввели на юго-западе Москвы

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы ввели карантин до 2 мая на территории поселения Первомайское на юго-западе столицы из-за выявленного случая заболевания бешенством дикого животного. Об этом говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном 1 марта на сайте столичного правительства.

На период карантина на территории поселения запрещаются проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз животных за пределы Первомайского, а также отлов диких животных.

«Установить, что Комитет ветеринарии города Москвы обеспечивает контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории поселения», — говорится в распоряжении.

Также выполнение условий карантина проконтролирует заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

22 февраля сообщалось, что в поселке Смидович в Еврейской автономной области (ЕАО) зафиксирован очаг заболевания бешенством, введен карантин. В поселении в настоящий момент проводится вакцинация домашних животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На юго-востоке Москвы впервые за 10 лет обнаружили бобров
Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017