Карантин из-за бешенства ввели на юго-западе Москвы

Власти Москвы ввели карантин до 2 мая на территории поселения Первомайское на юго-западе столицы из-за выявленного случая заболевания бешенством дикого животного. Об этом говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном 1 марта на сайте столичного правительства.

На период карантина на территории поселения запрещаются проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз животных за пределы Первомайского, а также отлов диких животных.

«Установить, что Комитет ветеринарии города Москвы обеспечивает контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории поселения», — говорится в распоряжении.

Также выполнение условий карантина проконтролирует заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

22 февраля сообщалось, что в поселке Смидович в Еврейской автономной области (ЕАО) зафиксирован очаг заболевания бешенством, введен карантин. В поселении в настоящий момент проводится вакцинация домашних животных.