Доску памяти исполнительницы романсов Вяльцевой открыли в Алтухово

На железнодорожной станции Алтухово в Брянской области состоялась церемония открытия мемориальной доски известной певице начала XX века Анастасии Вяльцевой. Современники называли ее «Чайка русской эстрады». Алтухово — малая родина артистки, на которую она неоднократно возвращалась, гастролируя в своем знаменитом музыкальном салоне-вагоне.

В торжестве приняли участие железнодорожники Брянского региона МЖД, администрация и жители поселка Алтухово, учащиеся местной школы, краеведы и самодеятельные художественные коллективы, которые исполнили самые известные и всеми любимые романсы Вяльцевой. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Анастасия Вяльцева (1871–1913) — эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница русских и цыганских романсов, артистка оперетты. Ее концерты всегда вызывали шумный успех, а граммофонные пластинки с ее записями выходили огромными тиражами. Основой популярности стали не оперные партии в спектаклях петербургского «Буффа», а исключительно эстрадные концерты.