Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Россия не признает частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение заявления. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в Минюсте РФ.

«Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве также отметили, что Минюст предпримет все необходимые меры для представления и защиты интересов страны в связи с вынесением арбитражного решения.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания выиграла иск к России по делу о потере активов в Крыму после воссоединения полуострова с Россией в арбитражном трибунале в Гааге. Он отметил, что компания оценивает убытки на сумму $5 млрд, однако окончательная сумма будет предметом следующего слушания. По его словам, решение суда о сумме компенсации ожидается в конце 2019 — начале 2020 года.

По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, «Нафтогаз Украины» намерен требовать возмещения $8 млрд с учетом процентов.

Судебное разбирательство в Гааге началось в октябре 2016 года по инициативе «Нафтогаза Украины» и шести его дочерних компаний. За утраченные в Крыму активы украинские компании требовали от России $2,6 млрд. Позднее «Нафтогаз» увеличил сумму до $5 млрд, а затем и до $8 млрд.

2 мая 2018 года арбитраж при постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге вынес решение по искам украинских компаний к Российской Федерации. По данным украинских СМИ, за нарушение прав украинских инвесторов российская сторона обязана выплатить $159 млн. Министерство юстиции России не признало решение суда.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина до сих пор считает Крым своей территорией и «назначает» на полуострове своих представителей.