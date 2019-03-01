Службу ветеринарии ЯНАО наказали после гибели 22 тыс. северных оленей

Замглавы службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа и еще четверо сотрудников ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности. По данным региональной прокуратуры, с 2017 по 2019 год должностные лица не сообщали о нарушениях в сфере обращения с отходами животноводства.

При этом каждый год в ЯНАО уничтожались биологические отходы в тундре, на полигонах твердых бытовых отходов и в незарегистрированных земляных ямах. Сотрудники службы ветеринарии не заставили оленеводов уничтожить трупы 22 тыс. северных оленей после того, как они погибли в 2018 году из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Оленеводством занимаются в 18 регионах РФ: в Амурской, Архангельской, Иркутской, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, в Забайкальском, Камчатском, Красноярском и Хабаровском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, в республиках Бурятия, Коми, Тува и Якутия. При этом более половины оленьего поголовья принадлежит сельскохозяйственным предприятиям.