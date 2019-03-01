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Концерт оперной дивы Юлии Лежневой пройдет в Москве

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Звезда мировой оперной сцены сопрано Юлия Лежнева выступит в Москве в сопровождении симфонического оркестра. Концерт пройдет 2 апреля в Большом зале Московской консерватории

В программе выступления — музыка эпохи бельканто. Репертуар Лежневой включает в себя произведения Вивальди, Баха, Генделя, Моцарта, Римского-Корсакова и других композиторов.

Юлия Лежнева родилась в 1989 году на Сахалине. В 2008 году она с отличием окончила Академический музыкальный колледж при Московской консерватории по классу вокала и фортепиано, а также училась на мастер-классах Елены Образцовой и у Альберто Дзедда в академии Россини в Пезаро.

Критики называют певицу «одним из немногих музыкантов, достигших международной известности в столь юном возрасте». Она выступала в лондонских театрах Covent Garden и Royal Albert Hall & Barbican, нью-йорском Lincoln Center, токийском NHK & Bunka Kaikan, парижском Theatre des Champs-Élysées, московском Большом театре и на других престижных площадках мира.

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