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«Экстрасенсы» выманили у бизнесмена в Краснодаре 5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Мошенники в Краснодаре под видом целителей выманили у бизнесмена Артема Арабова 5 млн рублей, пообещав отомстить якобы виновному в гибели его жены. Об этом пострадавший рассказал сайту kp.ru.

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С именовавшими себя «Орденом Феникса» мошенниками — Жанной Ковалевской и Николаем Гордиковым — Арабов познакомился через массажиста центра развития «Эра Водолея», практикующего ведические учения, вегетарианство и организующего некие семинары. Подозреваемые были выходцами из этого центра.

По его словам, мошенники воспользовались его депрессивным состоянием, в котором он оказался после гибели жены Юлии в ДТП в 2015 году. «Экстрасенсы» заявили, что аварию якобы подстроил знакомый Арабова, и пообещали наказать его.

Потерпевший также рассказал, что эти люди под гипнозом ломали волю клиентов и выманивали у них деньги, обещая изменить жизненную ситуацию, пишет НСН. Так произошло и с ним. Ковалевская и Гордиков настояли на разрыве отношений с партнером по бизнесу и заставили отдавать им деньги.

Предпринимателю удалось освободиться от их влияния, после чего он обратился в правоохранительные органы, как и ряд других жертв мошенников. Было возбуждено уголовное дело, но следствие еще продолжается, а обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Сейчас Арабов старается вновь наладить свой бизнес, а также воспитывает двух дочерей.

22 января сообщалось, что иеромонах Дмитрий Першин предложил на законодательном уровне регламентировать деятельность экстрасенсов в России.

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