Названа неожиданная опасность просмотра телевизора

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что долгий просмотр телевизора приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей. Об этом сообщает издание Science News.

Всего специалисты проанализировали данные более 3,5 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше. Участники эксперимента прослушали аудиозапись из 10 слов, в которой каждое слово произносилось раз в две секунды. После этого их попросили вспомнить произнесенные слова.

Эксперимент повторили через шесть лет. Как оказалось, у людей, смотревших телевизор каждый день в среднем по 3,5 часа, значительно ухудшились когнитивные способности. По словам ученых, это может объяснятся тем, что просмотр передач способствует психологическому стрессу, приводящему к ухудшению умственных способностей.

В ноябре 2018 года психологи из Пенсильванского университета в США заявили, что долгое времяпрепровождение в социальных сетях может повысить чувство одиночества и привести к депрессии.