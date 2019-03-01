Больницу отремонтируют в Алтайском крае за 32 млн рублей

В Целинном районе Алтайского края начали ремонт районной больницы. Стоимость работы оценили в 32,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Алтайского края.

В рамках ремонта будут проведены внутренняя отделка и ремонт фасада, обустройство новых несущих перегородок и входов, замена дверей, полов и сантехники. Предполагается провести ремонт приемного покоя, отделения интенсивной терапии, палат реанимации, операционной и других помещений, пишет altapress.ru.

На все необходимые работы направлено 32,3 млн рублей. Средства предоставлены из краевого бюджета. Завершить ремонт подрядчику необходимо в августе 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что во Владимирской области создадут специальную комиссию, которая будет осуществлять еженедельный контроль за ходом капитального ремонта зданий больницы в городе Струнино.