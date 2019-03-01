Сезон навигации стартовал в Иркутской области

Навигация официально стартовала на Ангаре в Иркутской области. Однако владельцы судов смогут выходить на воду не раньше, чем завершится ледоход.

Эксплуатация маломерных судов официально разрешена с 1 марта. Владельцы судов обязаны проходить техническое освидетельствование на пунктах техосмотра Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) раз в пять лет. Управление судном без техосмотра влечет за собой штраф в размере до 1 тыс. рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

Сотрудники ГИМС напоминают, что выход на воду в состоянии опьянения запрещен. При составлении протокола судно помещается на штрафстоянку. При нахождении на судне для управляющего и пассажиров обязательно ношение спасательного жилета.

В ГИМС уточнили, что, несмотря на официальный старт навигации, выход на воду будет разрешен не раньше окончания ледохода.