В ПМЭФ-2019 примут участие крупнейшие шведские компании

Встреча советника президента России Антона Кобякова с чрезвычайным послом Швеции в России Петером Эриксоном состоялась в Москве, стороны обсудили участие делегации Швеции в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2019 года.

Посол предложил организовать панельную дискуссию, в которой примут участие представители крупнейших шведских компаний: AstraZeneca, Scania, IKEA, Volvo Group, Ericsson и др.

«Предложенная тема дискуссии — развитие экономических связей между Россией и Швецией путем реализации совместных проектов шведских инвесторов и их российских партнеров для обеспечения технологического прорыва», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Кобяков отметил, что в Москве высоко ценят стремление посольства Швеции и Шведского торгового и инвестиционного совета к развитию диалога и расширению деловых контактов. «Важной основой российско-шведских отношений традиционно является торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарное взаимодействие», — добавил он.

Эриксон, в свою очередь, заявил о стремлении Швеции ежегодно повышать уровнь участия в ПМЭФ. «В течение двух лет Швеция принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, что становится доброй традицией. В июне 2017 года состоялся первый в истории двусторонний круглый стол Россия–Швеция в рамках ПМЭФ, в котором приняло участие пять крупных шведских инвесторов. В 2018 году Швеция была представлена уникальной по уровню представительства делегацией, в которую вошли топ-менеджеры 10 шведских глобальных компаний, а также статс-секретарь по вопросам ЕС и торговли Швеции г-н Оскар Стенстрём. В этом году ожидается участие на более высоком уровне», — сказал он.