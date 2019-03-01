Прямой эфир

В ПМЭФ-2019 примут участие крупнейшие шведские компании

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча советника президента России Антона Кобякова с чрезвычайным послом Швеции в России Петером Эриксоном состоялась в Москве, стороны обсудили участие делегации Швеции в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2019 года.

ПМЭФ на миллиард
Крупнейшие системообразующие организации России потратят рекордные суммы на участие в форуме

Посол предложил организовать панельную дискуссию, в которой примут участие представители крупнейших шведских компаний: AstraZeneca, Scania, IKEA, Volvo Group, Ericsson и др.

«Предложенная тема дискуссии — развитие экономических связей между Россией и Швецией путем реализации совместных проектов шведских инвесторов и их российских партнеров для обеспечения технологического прорыва», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Кобяков отметил, что в Москве высоко ценят стремление посольства Швеции и Шведского торгового и инвестиционного совета к развитию диалога и расширению деловых контактов. «Важной основой российско-шведских отношений традиционно является торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарное взаимодействие», — добавил он.

Эриксон, в свою очередь, заявил о стремлении Швеции ежегодно повышать уровнь участия в ПМЭФ. «В течение двух лет Швеция принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, что становится доброй традицией. В июне 2017 года состоялся первый в истории двусторонний круглый стол Россия–Швеция в рамках ПМЭФ, в котором приняло участие пять крупных шведских инвесторов. В 2018 году Швеция была представлена уникальной по уровню представительства делегацией, в которую вошли топ-менеджеры 10 шведских глобальных компаний, а также статс-секретарь по вопросам ЕС и торговли Швеции г-н Оскар Стенстрём. В этом году ожидается участие на более высоком уровне», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва и Доха обсудили взаимодействие на международных мероприятиях в России
Россия и Израиль обсудили совместные мероприятия на ПМЭФ-2019

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017