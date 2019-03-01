Tesla объявила о закрытии магазинов

Американский производитель Tesla объявил о закрытии своих розничных магазинов. Теперь машины можно купить только онлайн в Северной Америке, но скоро эта возможность будет доступна по всем миру, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Такое решение производитель объяснил намерением снизить цену на базовый электрокар Tesla Model 3, который развивает скорость до 209 км/ч. Машину обойдется в $35 тыс. вместо $42 900.

Также компания предлагает Model 3 Standard Range Plus за $37 000. Электрокар обладает улучшенным интерьером и способна разогнаться до 225 км/ч.

Кроме того, Tesla также решили облегчить процедуру покупки и возврата электрокара. Автомобиль без какой-либо потери в деньгах можно вернуть в течение семи дней или после проезда расстояния в 1600 км.

В конце января Tesla представила свою финансовую отчетность. Оказалось, что за 2018 года убытки компании составили почти $1 млрд.