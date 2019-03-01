Трамп оценил переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп 1 марта назвал переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Ханое очень содержательными.

«Мы знаем, чего они хотят, и они знают, что мы должны получить. Отношения очень хорошие, посмотрим, что получится!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.