В Хабаровске начался ямочный ремонт улиц

Власти Хабаровска сформировали список улиц, на которых требуется проведение ямочного ремонта. Подрядные организации уже использовали 7 т холодного асфальта.

На ямочный ремонт будет выделено порядка 40 млн рублей. Дефекты дорожного покрытия исправляют с помощью холодного асфальта. Он стоит в два раза дороже горячей смеси, однако использование холодного асфальта не требует привлечения тяжелой техники. Кроме того, его можно использовать при низких температурах воздуха, пишет ИА AmurMedia.

Список участков для ямочного ремонта составлялся с учетом обращений горожан. В него вошли улицы Забайкальская, Тихоокеанская, Герасимова, Шелеста и другие.

Для сохранения дорог в Хабаровске с 25 марта будет действовать запрет на проезд грузовиков.