Трое томичей ожидают суда за мошенничество с землей на 11 млн рублей

В Томской области трое мужчин обвиняются в мошенничестве с землей на 11 млн рублей. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Было установлено, что трое мужчин в период с февраля по май 2015 года незаконно приобрели право собственности на земельный участок, который находится в распоряжении МО «Город Томск». При этом они использовали поддельные документы. Сумма ущерба составила 11 млн рублей, пишет РИА «Томск».

Было возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. на данный момент все участники группы находятся под подпиской о невыезде.

Материалы уголовного дела переданы в Октябрьский районный суд города Томска для рассмотрения его по существу.