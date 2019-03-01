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В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кoнкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте нет, однако эта тема может oбсуждаться. Таким образом он прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что его страна была бы не против этого.

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«Дело в том, что oпределенные действия, в том числе по общей валюте, — это то, что прописано в имеющихся документах между нами. Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна oбсуждаться», — сказал Песков.

Он уточнил, что это актуально в случае, если страны будут дальше продвигаться по пути союзного строительства. 

Ранее 1 марта глава Белоруссии заявил, что уже обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным введение общей валюты двух стран. По его словам, президент РФ согласился, что это будет рубль, но «Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль». Также Лукашенко сказал, что не видит намерений со стороны России включить республику в состав РФ.

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