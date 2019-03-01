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Губернатор Псковской области почтил память десантников 6-й роты

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан вместе с родственниками и близкими десантников 6-й роты почтили память павших бойцов и возложили цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в память о десантниках была объявлена минута молчания, прозвучал гимн РФ, после чего военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем.

В церемонии также приняли участие заместитель командующего воздушно-десантными войсками, генерал-майор Нариман Тимергазин, командование дивизии, руководство силовых структур, представители органов власти области, ветераны соединения и горожане.

25 февраля сообщалось о том, что в деревне Черёхе под Псковом хотят возвести храм около памятника 6-й роте («Купол»), 20-летие подвига которой будет отмечаться в 2020 году. Памятные мероприятия в честь этого поручил провести президент РФ Владимир Путин.

29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с головорезами Хаттаба, Басаева и Идриса. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Соотношение сторон — 1:27, 90 десантников против 2,5 тыс. террористов. В результате 84 бойца погибли, исполняя свой воинский долг. Самому старшему из них было 37 лет, младшему — 18.

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