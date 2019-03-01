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Школьников в Якутии обучат правилам вождения

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В Якутии стартовал проект для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Школьников будут обучать правилам вождения.

Организаторы проекта «За рулем» считают, что занятия позволят занять детей в свободное время и дать им полезный навык для дальнейшего трудоустройства. По итогам теоретического курса лучших учеников наградят сертификатами на бесплатное обучение по категории В. В экспериментальную группу вошли ученики старших классов, пишет ИА SakhaNews.

В управлении дорог Якутска отмечают, что в перспективе в проект планируют включить и школьников 5–6 классов. Эксперты говорят о необходимости формирования у юных участников дорожного движения навыков безопасной езды.

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