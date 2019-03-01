Штатные психологи появятся во всех школах Башкирии к 2020 году

Все школы Республики Башкортостан до 2020 года планируют обеспечить штатными психологами. Такая задача поставлена перед региональным министерством образования. Об этом в ходе круглого стола Общественной палаты республики, посвященного проблеме буллинга, рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального Минобра Василя Абдрахманова

По словам Абдрахмановой, на территории республики работают 1319 школ. Также существуют их филиалы и 17 профорганизаций. Социальные педагоги и психологи есть в 39–40% учреждений, то есть на данный момент в регионе есть чуть более 500 педагогов-психологов, пишет ИА «Башинформ».

Также чиновник отметила, что вопрос с кадрами продвигается успешно. Так, в 2018 году вакантные места заняли 80 человек. К 2020 году министерство образования республики намерено обеспечить психологами все школы.