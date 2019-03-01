Арестованную после гибели ребенка заведующую поликлиникой в Кирове освободили

Заведующую поликлиникой в Кирове Тамару Пермякову, арестованную в рамках расследования дела о гибели ребенка, освободили из под ареста по ходатайству Национальной медицинской палаты в Следственный комитет. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба Нацмедпалаты.

Медик была задержана 27 февраля по делу о халатности после гибели от обезвоживания трехлетней девочки, которую мать оставила одну в квартире на несколько дней. В ходе расследования дела было установлено, что ребенок более двух лет был лишен контроля за здоровьем. По данным СК, это происходило при попустительстве Пермяковой.

«Мы благодарны СК РФ за содействие в моментальном освобождении заведующей поликлиникой в городе Кирове», — приводит пресс-служба слова президента Нацмедпалаты Леонида Рошаля.

В сообщении Палаты отмечается, что погибшая девочка наблюдалась в детской поликлинике КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7» с рождения до восьми месяцев, ребенок регулярно осматривался педиатром и врачами узких специальностей. С девяти месяцев родители девочки на прием не являлись и за медицинской помощью не обращались. Отмечается, что участковая медсестра четыре раза пыталась посетить девочку, но на телефонные звонки и звонки домофона не отвечали. При последнем посещении бабушка девочки сообщила, что мать с ребенком переехали и она не знает, по какому адресу они будут жить.

Ранее, 23 февраля, суд в Кирове арестовал мать погибшей девочки. Сообщалось, что 21-летняя женщина воспитывала дочь одна. Она решила «отдохнуть» и несколько дней не появлялась дома. Тело девочки обнаружила ее бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения.