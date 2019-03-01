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Мэр Львова снял свою кандидатуру с выборов президента Украины

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Фото: РИА Новости
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Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил 1 марта, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины. Об этом он рассказал на брифинге, передает телеканал «24».

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«Я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента, и я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», — сказал Садовой.

Решающим фактором для такого решения стали результаты социологических опросов Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно им, мэра Львова на выборах готовы поддержать 2,4% респондентов, а Гриценко — 6,4%.

Садовой отметил, что две политические команды в ближайшее время подпишут соглашения, которые будут касаться конфликта в Донбассе, борьбы с коррупцией и кадровой политики.

По данным КМИС от 25 февраля, 26,4% опрошенных готовы проголосовать за Владимира Зеленского, 18% — за действующего президента страны Петра Порошенко и 13,8% — за главу политической партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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