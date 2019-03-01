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Попавшая в больницу Федосеева-Шукшина рассказала о своем состоянии

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что планирует в пятницу, 1 марта, выписаться из больницы. 

«Чувствую себя нормально, да. Планирую выписываться сегодня. Поездку в Испанию планируем, да», — сказала она агентству «РИА Новости»

Артистку госпитализировали вечером в воскресенье, 24 февраля. В СМИ появилась информация, что у 80-летней Федосеевой-Шукшиной случился инфаркт и ее поместили в реанимацию.

Супруг актрисы — продюсер Бали Алибасов слухи об инфаркте опроверг. Он утверждал, что Федосеева-Шукшина чувствует себя нормально, у нее наблюдался небольшой подъем давления

Однако, в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России сообщили, что артистка находила в тяжелом состоянии

За свою карьеру Федосеева-Шукшина сыграла более чем в 80 фильмах, в том числе в таких, как «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многих других. В 2018 году она в пятый раз вышла замуж, ее избранником стал 71-летний Алибасов.

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