Тренер 14-летней погибшей горнолыжницы ожидает суда в Башкирии

В Абзелиловском районе Республики Башкортостан тренер 14-летней спортсменки обвиняется по ст. «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Было установлено, что в январе 2018 года группа спортсменов по дисциплине горнолыжного спорт «Супер-гигант» тренировалась на склоне возле озера Банное. Мужчина вывел подростков на спуск, который не предназначен для конкретной дисциплины, пишет «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летняя девочка упала и ударилась за пределами трассы об камень. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия.

Тренер свою вину не признал. В ближайшее время дело будет направлено в Абзелиловский районный суд для рассмотрения его по существу.