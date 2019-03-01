Татарстан признали драйвером развития российской системы образования

Участники пленарной дискуссии «К глобальной конкурентоспособности — через образование», состоявшейся в рамках форума EDU Russia в Казани, обсудили уровень и задачи образования. Собравшиеся пришли к выводу, что ключевыми факторами развития системы являются синтез качественных педагогических кадров, формирование практических навыков у учащихся и создание современной образовательной инфраструктуры.

Обширный раздел Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года посвящен образованию как основе развития территории и базе накопления человеческого капитала.

«Решение стать конкурентоспособным регионом мы закрепили, приняв в статусе закона Стратегию развития. Образование в ней — одно из основных направлений», — рассказал в ходе форума председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По его словам, более 50% выпускников 9 классов в настоящее время выбирают профессиональное образование, что является реальным сектором экономики.

Президент стратегического образовательного партнера региона Управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников обозначил роль Татарстана как серьезного драйвера развития всей системы образования России. Татарстан по праву входит в тройку лидеров в системе образования, сказал он. «Решения, которые руководство республики принимает для развития отрасли, изучаются и частично тиражируются во многих регионах страны», — обратил он внимание.

По мнению замминистра просвещения РФ Ирины Потехиной, сегодня у системы образовании два основных заказчика — это руководители регионов, у которых есть запрос на квалифицированные кадры, и сами граждане — родители и учащиеся.

В пленарной сессии форума EDU Russia также приняли участие президент РАО Юрий Зинченко, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, заместитель премьер-министра республики Татарстан — министр образования и науки региона Рафис Бурганов, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, Ильшат Гафуров — ректор Казанского федерального университета.

Организаторами мероприятия выступили Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан. Генеральный партнер — группа компаний «Просвещение». Всероссийский образовательный форум EDU Russia стартовал в Казани 28 февраля.