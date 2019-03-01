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Пенсионный фонд в Тюмени не платил студентке законную пенсию

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В Тюмени студентка пожаловалась в прокуратуру на местное управление Пенсионного фонда, которое приостановило ей выплаты по потере кормильца.

По ходе проверки выяснилось, что с июля 2018 года девушка на получает пенсию, хотя справка об учебе была предоставлена заранее. В результате вмешательства прокуроров выплаты возобновились. За полгода студентке вернули более 37 тыс. рублей, сообщает megatyumen.ru

Прокуратура настаивает на том, чтобы пятерых сотрудников, виновных в нарушении закона, наказал начальник управления Пенсионного фонда.

В январе стало известно, что пожилой житель Петрозаводска получил пенсию билетами «банка приколов». Подмену пенсионер заметил лишь спустя месяц после случившегося. Как установило следствие, почтальон выдал пенсию мужчине в сентябре 2018 года. В общей сложности ему подменили денежные купюры на общую сумму 22 тыс. рублей.

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