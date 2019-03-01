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Число заболевших суворовцев возросло до 49

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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По данным Министерства здравоохранения России на 20 февраля диагноз эхинококкоз подтвержден у 49 воспитанников Ульяновского Суворовского военного училища. Такие данные привел депутат Госдумы от региона Алексей Куринной.

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На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал официальный ответ ведомства на свой запрос. Для уточнения диагноза медики обследовали 518 суворовцев и 305 сотрудников училища, среди которых — 42 работника столовой. Обследования продолжаются сотрудниками Минздрава и учреждений Министерства обороны России.

7 февраля начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин заявил «Известиям», что вероятным источником распространения эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище являются инфицированные собаки. Тогда же сообщалось, что число зараженных эхинококкозом курсантов Ульяновского суворовского училища возросло до 31

О вспышке эхинококкоза стало известно 3 февраля. Мать одного из курсантов сообщила, что во время обследования у учащихся были обнаружены «черви в легких». В учебном заведении учатся 500 курсантов.

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