Число заболевших суворовцев возросло до 49

По данным Министерства здравоохранения России на 20 февраля диагноз эхинококкоз подтвержден у 49 воспитанников Ульяновского Суворовского военного училища. Такие данные привел депутат Госдумы от региона Алексей Куринной.

На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал официальный ответ ведомства на свой запрос. Для уточнения диагноза медики обследовали 518 суворовцев и 305 сотрудников училища, среди которых — 42 работника столовой. Обследования продолжаются сотрудниками Минздрава и учреждений Министерства обороны России.

7 февраля начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин заявил «Известиям», что вероятным источником распространения эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище являются инфицированные собаки. Тогда же сообщалось, что число зараженных эхинококкозом курсантов Ульяновского суворовского училища возросло до 31.

О вспышке эхинококкоза стало известно 3 февраля. Мать одного из курсантов сообщила, что во время обследования у учащихся были обнаружены «черви в легких». В учебном заведении учатся 500 курсантов.