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Дело возбудили после смерти подростка в калининградской психбольнице

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Уголовное дело возбуждено по факту смерти 15-летней девочки в приемном отделении психиатрической больницы в Калининградской области. По предварительным данным, она умерла от сердечной недостаточности.

Как уточняет ИА FlashNord, сообщение о смерти подростка поступило в полицию 21 февраля. В начале месяца девочку госпитализировали в детскую областную больницу, где ей поставили диагноз, связанный с психическим расстройством.

Пациентку перенаправили в психиатрическую больницу № 1, однако после обследования перевели в лечебницу в поселке Прибрежном, где она умерла.

Следственные органы намерены проверить, насколько своевременно и в должном ли объеме ей была оказана медицинская помощь, а также правильным ли было лечение в медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти мужчины от укола. Как показала экспертиза, он умер из-за введения в кровь лидокаина.

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