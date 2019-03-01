Ракетный эсминец США «Дональд Кук» покинул Черное море

Ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook («Дональд Кук») покинул акваторию Черного моря в пятницу, 1 марта, сообщает ТАСС.

Сейчас он находится на пути к Средиземному морю — переходит в южном направлении через международный пролив Босфор.

Около 8:00 по мск эсминец проплыл между двумя кораблями Черноморского флота, отмечает НСН. Это случилось в то время, когда «Дональд Кук» вышел из пролива Дарданеллы в Эгейское море.

«Дональд Кук» в очередной раз зашел в акваторию Черного моря 19 февраля. 25 февраля корабль зашел в порт Одессы и пробыл там три дня. В один из дней на борту эсминца состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера.

USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Длина корабля составляет 154 м, ширина 20 м, осадка 9 м. Судно может развивать скорость до 32 узлов (почти 60 км/ч).

Эсминец имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение. Судно ввели в строй в августе 1998 года.