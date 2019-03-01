Источник назвал стрельбу около нижегородской школы криминальной разборкой

Инцидент со стрельбой возле нижегородской школы, по предварительным данным, был связан с криминальной разборкой. Об этом заявил источник в региональных силовых службах.

Стрельба, вероятно, велась по прохожему из проезжавшей машины, передает «РИА Новости».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что неизвестные открыли стрельбу из автомобиля на Тонкинской улице в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел рядом со школой, люди, находившиеся на улице, укрывались в ее здании. Известно об одном пострадавшем.

По данным регионального портала «Время», стрельбе предшествовал конфликт между двумя компаниями, выстрелы начались уже тогда. Очевидцы рассказали, что участники ссоры сели в две машины и поехали по Тонкинской улице, затем стрельба продолжилась. Одну из машин вскоре бросили. Единственный пострадавший получил касательное ранение в плечо и отказался от госпитализации.