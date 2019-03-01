Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Саратовской области

В поселке Турки Саратовской области произошел пожар в частном деревянном доме. Погиб 54-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел поздно вечером в четверг, 28 февраля, в жилом доме. Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Площадь пожара составила 16 кв. м, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По данным регионального СУ СКР, погиб мужчина в возрасте 54 лет. Он был обнаружен на полу в жилой комнате, где стояла электроплитка. По основной версии именно она стала причиной пожара в комнате. Причиной гибели называют отравление продуктами горения.

26 января одном из кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области произошел взрыв газового баллона. Большая часть пострадавших получила сильные ожоги из-за оплавившегося натяжного потолка.