Прямой эфир

Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Турки Саратовской области произошел пожар в частном деревянном доме. Погиб 54-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел поздно вечером в четверг, 28 февраля, в жилом доме. Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Площадь пожара составила 16 кв. м, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По данным регионального СУ СКР, погиб мужчина в возрасте 54 лет. Он был обнаружен на полу в жилой комнате, где стояла электроплитка. По основной версии именно она стала причиной пожара в комнате. Причиной гибели называют отравление продуктами горения.

26 января одном из кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области произошел взрыв газового баллона. Большая часть пострадавших получила сильные ожоги из-за оплавившегося натяжного потолка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шестилетний ребенок погиб при пожаре в Омской области
Один человек погиб в крупном пожаре в Орловской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017