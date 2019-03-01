Турчинов предупредил об угрозе исчезновения украинской нации

Сокращение численности населения Украины ставит под угрозу существование нации. Об этом в пятницу, 1 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, выступая на форуме в Киеве.

На Украине в 2018 году родилось 335 тыс. человек, а ушли из жизни 587 тыс. По словам Турчинова, ежегодно эта тенденция только ухудшается. Рождаемость в республике по сравнению с 2017 годом упала на 7%, передает RT. Количество абортов по официальным данным составило 100 тыс. в год.

«До 9 млн украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу, 3,2 млн уже постоянно работают за границами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на родину», — цитирует политика «РИА Новости».

Секретарь СНБО отметил, что по показателю старения граждан Украина занимает 29-е место в мире, а по сокращению трудоспособного населения — одно из первых мест.

В декабре 2018 года Нацбанк Украины зафиксировал сокращение доходов населения на 18% с 2013 года. Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что в стране менее 15% госпредприятий работают в прибыль, а наиболее убыточные компании преднамеренно банкротят, чтобы использовать их территорию для строительства.