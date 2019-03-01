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Бывших сотрудниц рязанского детсада заподозрили в мошенничестве

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В Скопине Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении бывших сотрудниц детского сада. Их подозревают в мошенничестве.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на СУ СК по области, следствие считает, что заведующая детским учреждением совместно с делопроизводителем устроили свою знакомую на должность воспитателя. С октября 2015 по август 2018 года мнимая сотрудница получала зарплату.

Установлено, что таким способом из бюджета было похищено более 260 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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