Экспедиция «На свет маяка 2.0» состоится на Кольском полуострове

В Мурманской области состоится зимняя автономная экспедиция «На свет маяка 2.0», в которой примут участие пять путешественников. Им предстоит преодолеть 550 км на снегоходах по Заполярью.

Старт экспедиции назначен на 14 марта, а завершить ее планируется 22 марта. Участники пройдут на снегоходах маршрут Ловозеро – Краснощелье – Коневка – Гремиха – Мыс Святой Нос – Гремиха – Мурманск, сообщает ИА «Би-порт».

Главной целью экспедиции является мыс на восточном побережье полуострова Святой Нос, который разделяет Баренцево и Белое моря, а также Мурманский и Терские берега.

Во время путешествия участники испытают технику и оборудование в условиях зимнего Поморья, а также разместят памятную табличку в честь пионеров и защитников Русского севера.

В 2018 году экспедиция прошла через мыс Канин, который вместе со Святым Носом образуют ворота.