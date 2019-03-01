Лукашенко призвал прекратить нападки на Украину из «российского утюга»

Российским телеканалам необходимо прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на Украину, так как они лишь помогают киевским властям в преддверии очередных президентских выборов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ «Большой разговор с Президентом» в пятницу, 1 марта.

«Я с президентом России разговаривал и высказывал свою точку зрения по пропагандистским этим заявлениям. «Первый», «Второй» тут канал по Украине, прочее — да прекратите вы! Это же не во вред уже Порошенко (президенту Украины Петру Порошенко. — Ред.)», — приводит его слова РБК.

Политик обратил внимание, что если включить «российский утюг», под которым он, вероятно подразумевает телевидение, радио и другие СМИ, то основной темой новостей является Украина. По его мнению, столь обильное внимание, наоборот, играет на руку властям в Киеве.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Как показал последний соцопрос, Порошенко скатился на третью позицию в рейтинге кандидатов на пост главы государства. За него готовы отдать голоса 12,1% опрошенных.