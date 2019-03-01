Уроки карельского языка сделают регулярными в школе в Тверской области

В Высоковской начальной школе Рамешковского района Тверской области хотят ввести на регулярной основе уроки карельского языка. В четверг, 1 марта, в школе уже прошел такой урок, он был приурочен к празднованию Дня родного языка.

Занятие провели активисты карельского движения сельского поселения Высоково. Темой урока стали домашние и дикие животные. Ученики узнали, как на карельском языке звучат названия животных, и быстро научились их произносить.

Дети проявили интерес к языку, задавали вопросы, в связи с чем было принято проводить такие уроки на регулярной основе, сообщают «Тверские ведомости».

28 февраля в Твери в здании библиотеки имени Горького 2 марта отметили День родного языка карел, проживающих на территории Тверской области. Он прошел в рамках программы «От английского до японского в Горьковке».