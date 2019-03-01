Прямой эфир

Уроки карельского языка сделают регулярными в школе в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Высоковской начальной школе Рамешковского района Тверской области хотят ввести на регулярной основе уроки карельского языка. В четверг, 1 марта, в школе уже прошел такой урок, он был приурочен к празднованию Дня родного языка.

Занятие провели активисты карельского движения сельского поселения Высоково. Темой урока стали домашние и дикие животные. Ученики узнали, как на карельском языке звучат названия животных, и быстро научились их произносить.

Дети проявили интерес к языку, задавали вопросы, в связи с чем было принято проводить такие уроки на регулярной основе, сообщают «Тверские ведомости».

28 февраля в Твери в здании библиотеки имени Горького 2 марта отметили День родного языка карел, проживающих на территории Тверской области. Он прошел в рамках программы «От английского до японского в Горьковке».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Урок эвенкийского языка провели для маленьких жителей Магадана
День родного языка отметят в Республике Коми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017